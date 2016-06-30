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3 علاجات طبيعية للتغلب على آلام العضلات

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3 علاجات طبيعية للتغلب على آلام العضلات 3 علاجات طبيعية للتغلب على آلام العضلات
وفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن آلام العضلات مشكلة صحية يمكن أن تسبب قدرًا كبيرًا من الإزعاج، ومعظم الأسباب الشائعة لآلام العضلات ناتجة عن توتر العضلات والنشاط البدنى الزائد والعدوى.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير علاجات طبيعية للتغلب على آلام العضلات وتشمل الآتى:
>1- خل التفاح: فهو واحد من العلاجات الأكثر فاعلية فى الحصول على الإغاثة الفورية من آلام العضلات، يمكنك إضافته إلى كوب من الماء الدافئ ويشرب منه، أو يتم فركه على المنطقة المتواجد بها ألم، لأنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات وتخفيف الألم فى العضلات ومنع تكراره.

2- وضع مكعبات من الثلج على المنطقة المصابة: فبمجرد لف عدد قليل من مكعبات الثلج فى قطعة رقيقة من القماش، ووضعه على المنطقة المصابة، تساعد على تخدير الألم وتقليل الالتهاب.

3- الملح الإنجليزى: فهو يحتوى على نسبة عالية من الماغنيسيوم، ما يجعلها واحدة من أفضل العلاجات للحصول على الإغاثة، وذلك بنقع الملح الإنجليزى فى الماء ويتم الاستحمام به، أو المحاولة بالقيام ببعض تمارين التمدد أو تدليك المنطقة المصابة بالزيت العطرى.


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