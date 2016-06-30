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4 فوائد مذهلة لخل التفاح.. أبرزها علاج فقدان الشعر والربو

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4 فوائد مذهلة لخل التفاح.. أبرزها علاج فقدان الشعر والربو 4 فوائد مذهلة لخل التفاح.. أبرزها علاج فقدان الشعر والربو
جميع الناس يعرفون هذه الحقيقة أن خل التفاح يحتوى على خصائص مطهرة وهو فعال جدًا لحماية الجسم من الجراثيم والبكتيريا كما أنه يساعد على إزالة السموم من الجسم.

وفيما يلى 4 فوائد صحية لاستهلاك خل التفاح لا تعرفها أبدًا من قبل، وفقًا للموقع الطبى الأمريكى "Health Food Star"، وتشمل:

1- علاج فقدان الشعر


>عادة الناس يفقدون ما يقرب من 100 شعرة كل يوم، وهذا أمر طبيعى جدًا، ولكن عندما تخسر أكثر من ذلك بكثير يبدأ فى القلق، وعلى المدى الطويل، فإنه قد يسبب ترقق الشعر ويؤثر على المظهر العام، ويرجع ذلك إلى الهرمونات مثل هرمون الاندروجين الذى يسبب فشل فروة الرأس فى إنتاج خيوط جديدة قوية وصحية.

خل التفاح يمكن أن يساعد فى حل هذه المشكلة، حيث إن لديه القدرة على تحقيق التوازن فى مستوى الرقم الهيدروجينى من فروة الرأس والذى سوف يحفز بصيلات الشعر للنمو أقوى وأكثر صحة.

2-علاج طبيعى للربو


>الذين يعانون من الربو لديهم صعوبة فى التنفس بشكل صحيح، وللتعامل مع هذه المشكلة، عادة ما يجب استخدام الاستنشاق الذى يمكن شراؤه من الصيدلية.

ولكن هناك فى الواقع علاج طبيعى لحل هذه المشكلة استخدام خل التفاح كاستنشاق وهو أمر طبيعى تمامًا فى مساعدتك عند حدوث نوبة الربو.

3- يوقف النزيف الأنفى


>يمكن خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء ويشرب منه ثلاث مرات فى اليوم، وسوف تساعد فى عملية تجلط الدم بشكل طبيعى وبالتالى وقف نزيف الأنف.

4-علاج فعَّال للسعال "الكحة"


>السعال يمكن أن يكون مزعج جدًا، وبعض الناس لا يحبون حقًا تناول الدواء، لذلك بمكنهم تناول خل التفاح كوسيلة سهلة وطبيعية لعلاج الكحة دون آثار جانبية.

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