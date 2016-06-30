بالصور.. 5 شواطئ بالإسكندرية تهدد المصطافين بسبب تلوثها بمياه الصرف الصحى

مع انتهاء شهر رمضان واقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، تشهد محافظة الإسكندرية ذروة موسم الصيف ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هناك 5 شواطئ يجب على المصطاف الحذر من الاقتراب منها لتلوث مياهها بمياه الصرف الصحى و الصرف الصناعى .

و تعد منطقة شاطئ أبو قير و الشاطبى أمام تمثال السلسلة و الدخيلة وشاطئ المكس وأبو تلات من أكثر المناطق التى تتعرض إلى صرف مباشر لمياه الصرف الصحى و الصناعى على البحر مباشرة .

عودة مشاهد الصرف الصحى على شاطئ ابو قير بسبب هبوط أرضى

مؤخرا فوجئ رواد شاطئ أبو قير بعودة مشاهد الصرف الصحى على شواطئ البحر مرة أخرى بعد الموجة الغاضبة التى شهدتها الإسكندرية العام الماضى بسبب الصرف المباشر للصرف الصحى على البحر ، ما أثار استياء المواطنين وطالبوا بتدخل المسئولين لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة أبو قير بشكل جذرى ، إلا أن رواد الشاطئ فوجئوا بعودة الصرف الصحى مرة أخرى .

من جانبه، قال اللواء عادل سلامة، رئيس حى المنتزه ثان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، إن عودة مشاهد الصرف الصحى جاءت بسبب الهبوط الأرضى الكبير الذى وقع الشهر الماضى فى منطقة شاعر 30 بمنطقة العصافرة، وهى منطقة المخرج الرئيس للصرف الصحى بمنطقة المنتزه بالكامل، مشيرًا إلى أن تعطل المخرج الرئيسى أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى تقليل الضغط على محطات الرفع أثناء عمليات إصلاح الهبوط الأرضى، وهو ما أدى إلى إعادة الصرف على البحر مرة أخرى فى أوقات الذروة.

الصرف الصحى و الصناعى يلوث مياه شاطئ المكس

تلوث شاطئ الشاطبى

شاطئ "أبو تلات"

>و يزداد الأمر سوءا فى حالة شاطئ المكس ، حيث لم يقتصر الأمر على الصرف المباشر لمياه الصرف الصحى فقط ، بل يمتد للصرف لمياه الصرف الصناعى أيضا ، حيث يقع بجوار الشاطئ منطقة صناعية تضم مصانع للأسمنت و البترول و البرتوكيماويات و التى تقوم بإلقاء مخلفاتها على مياه البحر مباشرة ، مما أثر ليس فقط على الشاطئ بل على الثروة السمكية بالمنطقة بسبب ارتفاع نسبة المواد الضارة بالمياه.>أما شاطئ الشاطبى فبالرغم من أنه يقع وسط الإسكندرية تقريبا ، إلا أنه أيضا يتعرض للتلوث نتيجة وجود ماسورة صرف تصب مباشرة بالشاطئ ، فى حين يتعرض شاطئ الدخيلة لنفس درجة التلوث بل أكثر بسبب عدم ربط الشاطئ على شبكة الصرف الصحى من الأساس ، و عليه لم تتمكن الادارة المركزية للسياحة و المصايف من إنشاء دورات مياه بالشاطئ>و بالرغم من أهمية شاطئ أبو تلات بالعجمى غرب الإسكندرية، إلا أنه تعرض مؤخرا إلى الغرق خاصة فى مناطق الكيلو 21 و مناطق أبو تلات بسبب المياه الجوفية و مياة الصرف الصحى ، مما جعلها منطقة غير جاذبة للمصطافين، بعد أن كانت تستقبل العديد منهم سنويا.

من جانبه أكد اللواء أحمد حجازى ، رئيس الادارة العامة للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشكيل لجنة تفتيشية على الشواطئ و الكافتيتريات ، و قال : " لن أسمح لأى منها المخالفة بالصرف على البحر و فى حالة إثبات ذلك سيتم إغلاق الكافتيريا فورا ".

و أوضح " حجازى" أن الماسورة التى تقوم بالصرف على شاطئ الشاطبى أمام مكتبة الاسكندرية ، هى ماسورة صنعت خصيصا ، لصرف المياه الجوفية الزائدة المتجمعة أمام المكتبة، موضحا أنه فى حالة ارتفاع منسوب المياه أمام المكتبة، يتم صرفة عن طريق تلك الماسورة على الشاطئ و هى مياه جوفية و غير ضارة.



>

شاطئ المكس غرب الإسكندرية



>

ماسورة صرف صحى على البحر مباشرة بشاطئ المكس



>

كافتيريا تصرف مباشرة على البحر بالمكس



>

شاطئ المكس



>

تلوث الشاطئ بمياه الصرف الصحى و الصناعى



>

الصرف إلى جنب مع المصطافين



>

عودة مشاهد الصرف الصحى لشاطئ أبو قير

موضوعات متعلقة

عودة مشاهد الصرف الصحى على شاطئ أبو قير.. والحى: هبوط شارع 30 سبب الأزمة