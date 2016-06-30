التحالف الدولى يسعى لقطع خطوط الإمداد الرئيسية للمسلحين بين سوريا والعراق

يتطلع التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، إلى قطع خط الإمداد الرئيسى الأخير للجهاديين بين سوريا والعراق، بحسب ما أفاد أمس الأربعاء مسؤولون عسكريون أمريكيون.

وقال المتحدث العسكرى باسم التحالف الكولونيل كريس غارفر عبر دائرة الفيديو المغلقة من بغداد: "نحن نعمل على قطع آخر خط إمداد رئيسى بين العراق وسوريا"، الذى يمر من مدينة البوكمال الحدودية عبر وادى الفرات.

وأكد أن المعارك لاستعادة المنطقة الحدودية من الجهادية "جارية فى الوقت الراهن"، مضيفا أن العملية تتم "بتنسيق من هيئة أركان التحالف".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد فى وقت سابق، أمس الأربعاء، بفشل الهجوم الذى شنه فصيل "جيش سوريا الجديد"

لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا طلب عدم كشف هويته، أكد أن العملية "متواصلة". وقال إن العملية "بدأت ولم تتوقف".

ويشن التحالف الدولى غارات على مواقع تنظيم داعش، لدعم جهود "جيش سوريا الجديد".

و"جيش سوريا الجديد" فصيل معارض تأسس فى نوفمبر 2015، ويضم مئات من المقاتلين الذين يتحدرون بشكل رئيسى من محافظة دير الزور بالإضافة إلى حمص، وتلقوا تدريبات فى معسكر تابع للتحالف الدولى بقيادة أمريكية فى الأردن.

ويسيطر تنظيم داعش منذ يونيو 2014 على مدينة البوكمال المقابلة لمدينة القائم فى الجانب العراقي. وقد خسر التنظيم فى 26 يونيو السيطرة على الفلوجة، أحد أبرز معاقله فى العراق.