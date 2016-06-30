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والد إكرامي لـ كلام في الجون: باستثناء الشناوي.. لا يوجد أفضل من حراس الأهلي بالدوري

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والد إكرامي لـ كلام في الجون: باستثناء الشناوي.. لا يوجد أفضل من حراس الأهلي بالدوري والد إكرامي لـ كلام في الجون: باستثناء الشناوي.. لا يوجد أفضل من حراس الأهلي بالدوري

يرى إكرامي الشحات حارس الأهلي السابق أن الأهلي يملك حراسا هم الأفضل في الدوري المصري، وذلك بعد أن طالت سهام الانتقادات نجله شريف الحارس الاساسي للأحمر بشدة عقب الخسارة من أسيك يوم الثلاثاء.

واهتزت شباك شريف إكرامي ن من هدف صاروخي في الشوط الأول قبل أن يتعادل الأهلي مع بداية الشوط الثاني، لكن الكرة سقطت من يده بشكل غريب ليسجل الفريق الإيفواري هدف الفوز قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء (شاهد الهدف).

وقال إكرامي الكبير في تصريحات للبرنامج الإذاعي كلام في الجون يوم الأربعاء: "لا يخشى حراس الأهلي من التعاقد مع حارس جديد".

وأضاف "باستثناء حراس الزمالك أحمد الشناوي ومحمود جنش.. لا يوجد أي حارس في الدوري المصري أفضل من حراس الأهلي".

وأكد والد إكرامي أن نجله واثق في قدراته وأن الخطأ الذي ارتكبه في مباراة أسيك لا يقلل مما قدمه للأهلي.

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فيديو اليوم السابع