رئيس حى شرق الإسكندرية بعد إقالته: حاولت تطبيق القانون على الجميع فأقالونى

قال اللواء خالد فوزى، رئيس حى شرق الإسكندرية، ردا على قرار محافظ الإسكندرية بإقالته من رئاسة الحى بشكل مفاجئ، إن قرار الإقالة جاء بسبب التصدى للبناء المخالف فى نطاق الحى، وتطبيق مبدأ القانون فوق الجميع، مشيرا إلى أن ما قام به خلال الفترة الأخيرة قبل قرار الإقالة من التصدى لحالات مخالفات المبانى، ومنها إحالة ضابط شرطة إلى التحقيق لرفع السلاح أمام قوة إزالة قد أثار حفيظة البعض الذين طالبوا بإقالته من منصبة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه حاول تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوى، من خلال إزالة المخالفات بنادى هيئة الرقابة الإدارية بمنطقة جليم، وحاول إزالة التعدى على أملاك الدولة من النادى بالبناء على ضعف المساحة المحددة له، وبارتفاع 7 أمتار بما يحجب رؤية البحر، وبدون تصريح، إلا أن قرار الإقالة حال دون التنفيذ.

وأكد اللواء خالد فوزى أنه حاليا على مازال على قوة الفريق الإدارى لمحافظة الإسكندرية إلا أنه لم يتم تحديد مهام العمل الجديد له.

وكان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية أصدر قرارا أمس بحركة تغيير محدودة لبعض رؤساء الأحياء، حيث قرر ندب اللواء خالد محمد أحمد محيى الدين رئيس حى الجمرك للعمل رئيسا لحى شرق، كما تم ندب أحمد محمد أحمد عثمان القائم بأعمال رئيس حى العامرية ثان للعمل رئيسا لحى العامرية أول.

محافظ الإسكندرية يجرى حركة تغييرات محدودة لرؤساء الأحياء

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رئيس حى شرق الإسكندرية يحيل ضابط للنيابة لتهديده قوة إزالة مخالفات سكنية