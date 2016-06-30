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أهالى كفر شكر بالقليوبية يشيعون جثمان الشهيد الملازم أول مصطفى عطايا

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أهالى كفر شكر بالقليوبية يشيعون جثمان الشهيد الملازم أول مصطفى عطايا أهالى كفر شكر بالقليوبية يشيعون جثمان الشهيد الملازم أول مصطفى عطايا
شيع مساء أمس الأربعاء المئات من أهالى قرية المنشية الصغرى مركز كفر شكر فى جنازة عسكرية مهيبة الشهيد الملازم أول طبيب مصطفى عطايا، والذى استشهد فى سيناء صباح الأربعاء إثر استهداف سيارة إسعاف كانت تقله خلال نقل حالة مرضية، بقذيفة هاون، مما أدى لاستشهاده، حيث شيعت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية.

وتقدمت الجنازة القيادات الأمنية والتنفيذية، وحضر مراسم الجنازة العميد حسين جندية مأمور مركز كفر شكر نائبا عن اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، حيث أعرب الأهالى عن حزنهم الشديد على الأعمال الإرهابية المستمرة فى سيناء، مؤكدين أنهم يحتسبون مصطفى شهيدا عند الله.

ومن جانبه وجه الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، خالص التعازى لأسرة الشهيد، مؤكدا أن البطولات التى سطرها جنودنا من رجال الجيش والشرطة الأبرار على أرض سيناء لمحاربة الإرهاب الأعمى سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور، مشيرا إلى أن القليوبية لها الفخر أن يكون من بين أبنائها شهداء للقوات المسلحة والشرطة، وهذا وسام على صدر كل قليوبى وتاريخ لن ينسى وسيخلد دائما.

وأكد اللواء سعيد شلبى مساعد الوزير لأمن القليوبية، إصرار الدولة المصرية على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل الشهداء، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا يهزم الأوطان.


>كفر شكر بالقليوبية يستعد لتشييع جثمان أحد شهداء سيناء

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