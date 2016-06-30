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تنفيذ 10 آلاف و326 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا

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تنفيذ 10 آلاف و326 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا تنفيذ 10 آلاف و326 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والمتلاعبين في المواد التموينية.

وأسفرت الحملة التى استمرت فى الفترة من 19 يونيو إلى 28 يونيو، وأشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد أيمن فتحى رئيس المباحث عن ضبط 88 قطعة سلاح نارى مختلفة الأنواع، وضبط 11 متهما مطلوبين ضبطهم وإحضارهم، فيما تم ضبط 24 متهما سياسيا و20 قضية مخدرات.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 10 آلاف و326 حكما قضائيا، من بينها 45 حكما جنائيا، فيما تم ضبط 92 قضية تموينية، و2 قضايا مصنفات، فيما تم ضبط 45 قضية آداب وفحص 120 شقة، و32 فندقا وضبط قضية أموال عامة.

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مصر 365