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"مرور الجيزة" تضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

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"مرور الجيزة" تضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر "مرور الجيزة" تضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة، منها 144 مخالفة نموذج 125 و36 مخالفة تسيير بدون رخص، وتم حجز 8 مركبات توك توك، وضبط 33 دراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


>ضبط 9 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين العاصمة

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مصر 365

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