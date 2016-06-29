"دى ميستورا": موعد استئناف مباحثات السلام السورية لم يتحدد

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء إن موعد انعقاد الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية التى ترعاها الأمم المتحدة لم يتحدد حتى الآن مضيفا أنه ما من فائدة ترجى من الحديث دون توفر تأكيدات على حدوث تقدم.

وانهارت الجولة الأخيرة من مباحثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة فى نهاية أبريل نيسان الماضى بينما كثفت القوات الحكومية بدعم روسى هجومها على مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى مدينة حلب الشمالية.

وقال دى ميستورا للصحفيين بعد حديثه أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا عن عمله للتوصل لحل تفاوضى للحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات "لم أقترح.. أى موعد محدد فى يوليو." وأضاف "لا أزال أتطلع لموعد فى منتصف يوليو.. لكن ليس بأى ثمن وليس بلا ضمانات."

وتابع "حين تعقد مؤتمرا أو تجرى مباحثات فإنك تريد أن تضمن توفر فرص جيدة للنجاح. عقد مؤتمر هكذا لمجرد عقده شيء لا يرغب به أحد. يمكننا أن نفعل ذلك غدا إذا شئنا."

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