رئيس الدولة يمنح السفير العماني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الشيخ محمد بن عبدالله علي القتبي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى والذي يعد أرفع وسام يمنح للسفراء تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بتقليد الوسام للسفير خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة بأبوظبي اليوم.

وتمنى سموه للسفير العُماني التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية.. مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في المجالات كافة.

من جانبه أعرب السفير العماني عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة ..مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه سموه إقليميا ودوليا.

كما توجه بالشكر لكافة الجهات الحكومية في الدولة على ما لقيه من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.