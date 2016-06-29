مستشار الرئيس: تغيير كامل لمنظومة الثانوية العامة لوقف تسريب الامتحانات

أأكد الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس التخصصية الرئاسية ، مستشار الرئيس لشئون التعليم ، أنه لن يحدث تسريب لامتحانات الثانوية العامة فى العام المقبل مثلما حدث هذا العام ، موضحا أن نظام امتحانات الثانوية العامة سيتغير بالكامل العام المقبل من حيث تنقلات الأسئلة من مكان وضعها وحتى الوصول ليد الطالب حيث ستتغير تلك المنظومة بالكامل .

وأضاف "شوقى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، :" النظام الحالى للتعليم منهك ، ولا يوجد حلا فى يوم وليلة لأى مشكلة، والرئيس قال للمصريين اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اطمئنوا فهناك أفراد يعملون على نتاج نظام تعليمى لا يعتمد على الحفظ والتلقين بل يعتمد على محتوى جديد وطريقة حديثة للتقييم".

وتابع :" استبدال الثانوية العامة بنظام مختلف سيتم فى إطار نظام تعليمي جديد، لكن يجب أن يبدأ من البداية مع جيل جديد" مؤكدا أن النظام الجديد لا يمكن تطبيقه الآن على الطلاب بالمراحل الدراسية الحالية لأنه سيظلمهم لكن يمكن عزل النظام القديم عن الجديد بالإضافة إلى أنه يمكن تطوير النظام القديم .

السيسى:نظام جديد للثانوية العام المقبل تخفيفا عن الطلاب ومنع التسريب

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