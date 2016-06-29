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تريزيجيه يسجل هدفا في أول مبارياته مع أندرلخت بالموسم الجديد

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تريزيجيه يسجل هدفا في أول مبارياته مع أندرلخت بالموسم الجديد تريزيجيه يسجل هدفا في أول مبارياته مع أندرلخت بالموسم الجديد

سجل محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت هدفا لفريقه البلجيكي في مباراته الودية ضد أوديناردي والتي انتهت بالفوز 4-0 يوم الأربعاء.

تريزيجيه كان في يقضي الاجازة الصيفية بعد انتهاء الموسم الأول له مع أندرلخت والذي قضاه على سبيل الإعارة من الأهلي، قبل أن يعود لصفوف فريقه يوم الأحد.

وسجل تريزيجيه هدف المباراة الأول قبل أن ينتهي الشوط بتقدم أندرلخت بهذا الهدف، ويستبدل لاعب منتخب مصر بين الشوطين مع كل زملائه.

وسجل أندرلخت ثلاثية في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 4-0.

رغم عدم مشاركة تريزيجيه مع أندرلخت في معظم المباريات الموسم الماضي إلا أن النادي البلجيكي قرر تحويل الإعارة إلى بيع نهائي في صفقة أدخلت للأهلي 3 ملايين يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري البلجيكي يوم 29 يوليو المقبل.

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