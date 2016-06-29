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الخارجية: إنقاذ 32 مصريًا عالقين جراء حادث مطار «أتاتورك» بتركيا

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الخارجية: إنقاذ 32 مصريًا عالقين جراء حادث مطار «أتاتورك» بتركيا الخارجية: إنقاذ 32 مصريًا عالقين جراء حادث مطار «أتاتورك» بتركيا

وزارة الخارجية المصرية – أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان اليوم الأربعاء، بشأن متابعتها لأحوال المصريين بتركيا، وذلك بعد الحادث الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، في مطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول التركية.

وقال مساعد وزير الخارجية للسئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن القنصلية العامة في اسطنبول قامت فور وقوع الحادث بتشكيل غرفة عمليات على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي الاستغاثات وتقديم المساعدة للمصريين المحتمل تواجدهم في المطار وقت الحادث، حيث تلقت القنصلية العامة بالفعل اتصالات استغاثة من عدة أسر مصرية، تفيد بأنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم أثناء تواجدهم في صالة الترانزيت في المطار”.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أن البعثة تحركت على الفور وقامت بالتواصل مع سلطات الأمن التركية، حيث تمكنت من الوصول إلى المصريين العالقين في المطار وعددهم 32، من ضمنهم 3 أطفال، بالإضافة إلى 3 من الأشقاء العرب (سوري وأردني وفلسطيني)، وتم التنسيق مع السلطات التركية، لمنحهم أختام دخول استثنائية، كما تم استقبالهم في مقر القنصلية وذلك لحين فتح المطار مجددًا.

وأهبت الوزارة بالمواطنين بضرورة التواصل فورًا مع غرفة عمليات القنصلية العامة في اسطنبول، للإبلاغ عن أي خطر أو مشكلات يتعرضون لها حتى يتسنى للقنصلية التدخل لمساعدتهم، وذلك على الأرقام التالية :
> 00902123242160 – 00902123242133 – 00902122657416 – 00902122657421 – 00905432881544 – 00905469069525

 

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