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جامعة بني سويف تقرر إعفاء ابناء الشهداء من كافة الرسوم الدراسية

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جامعة بني سويف تقرر إعفاء ابناء الشهداء من كافة الرسوم الدراسية جامعة بني سويف تقرر إعفاء ابناء الشهداء من كافة الرسوم الدراسية

جامعة بني سويف – أرشيفية

وافق مجلس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء،  في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، علي منح إعفاء لطلاب الجامعة من أبناء الشهداء من الشرطة، والجيش، والمدنيين، من كافة الرسوم والخدمات الدراسية، و إقامة المدن الجامعية، و الكتب الدراسية، ونفقات المشاركة في الأنشطة الطلابية، وكافة الخدمات المتاحة.

وأكد “لطفي”، على تعهد الجامعة بإعتبارها جزء من الدولة بضرورة رعاية ابناء الشهداء، وتذليل كافة الصعاب لهم، والعمل على حل جميع مشاكلهم، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية دون مقابل مادي، لأنهم أبناء من ضحوا بأرواحهم  في سبيل الوطن، وعلي كل ما بذلوه في سبيل رفعة وعلو شأنها.

وشدد “لطفي”، خلال كلمته فى العيد الثالث لثورة 30 يونيو، على تنفيذ قرار مجلس الجامعة الخاص برعاية ابناء شهداء الواجب من الجيش والشرطة، فى كافة الخدمات التعليمية التى تقدم لهم.

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