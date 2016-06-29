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خبير استراتيجي: طريقة تنفيذ عملية “مطار أتاتورك” تطابق استراتيجية داعش

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خبير استراتيجي: طريقة تنفيذ عملية “مطار أتاتورك” تطابق استراتيجية داعش خبير استراتيجي: طريقة تنفيذ عملية “مطار أتاتورك” تطابق استراتيجية داعش

مأمون أبو نوار

قال الباحث في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية، مأمون أبو نوار، اليوم الأربعاء، تعليقًا على العملية الإرهابية في مطار أتاتورك، إنه لا يوجد مطار في العالم مأمن بنسبة 100%، ومع الترتيبات الأمنية للقوات التركية كافة، فإنه من السهل تنفيذ عملية إرهابية، مشيرًا إلى أن كافة أصابع الإتهام تشير إلى مسؤولية تنظيم داعش الإرهابي عن التفجير.

وأضاف “أبو نوار”، خلال حواره لبرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن أسلوب العملية يتطابق مع عمليات داعش خاصة في ظل الخسارة التى لحقت بالتنظيم في العراق وسوريا.

وأوضح “أبو نوار”، أن ذلك الأمر قابله داعش بضرب عدة أماكن استراتيجية حول العالم، منها عملية الأردن قبل يومين، وتفجير مطار أتاتورك التركي مؤخرًا، لافتًا إلى أن تركيا استسلمت وقدمت تنازلات عديدة مع اسرائيل وروسيا، لإعادة العلاقات معها.

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