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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب موتوسيكل بسفاجا

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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب موتوسيكل بسفاجا إصابة 3 أشخاص فى انقلاب موتوسيكل بسفاجا
أصيب مساء اليوم الأربعاء 3 أشخاص فى انقلاب موتوسيكل، بطريق الغردقة سفاجا بالبحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق سفاجا الغردقة، مما أسفر عن إصابة كل من أحمد محمود حسن سليمان 19 سنة سفاجا مصاب بإشتباه كسر بالقدم اليسرى وجرح قطعى أسفل الفك السفلي 5 سم، وعمرو سعيد مبارك 18 سنة سفاجا مصاب بسحجات متفرقة بالجسم وعمرو أسامة إبراهيم 17 سنة سفاجا مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


>إصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر
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