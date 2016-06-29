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بالصور.. وزير الدفاع السعودى يتناول الإفطار مع وحدات الدفاع الجوى بنجران

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تفقد الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودي، وحدات الدفاع الجوى فى محافظة نجران الواقعة جنوب شرق المملكة.

وبحسب صور نشرتها وسائل الإعلام السعودى، شارك الأمير محمد بن سلمان، منتسبى وحدات الدفاع الجوى فطار اليوم الـ 24 من شهر رمضان، لافتة إلى أنه ترأس اجتماعًا عسكريًا.

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وزير الدفاع السعودي يتناول الإفطار مع الجنود

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محمد بن سلمان يتحدث لجنوده

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ولى ولى العهد يتفقد وحدات الدفاع الجوى بنجران

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الأمير محمد بن سلمان يشارك فى فطار جماع مع القوات


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مصر 365

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