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بالصور.. أهالى غزة يشكرون الإمارات على حملة توزيع 15 ألف طرد غذائى للفقراء

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بالصور.. أهالى غزة يشكرون الإمارات على حملة توزيع 15 ألف طرد غذائى للفقراء بالصور.. أهالى غزة يشكرون الإمارات على حملة توزيع 15 ألف طرد غذائى للفقراء
توجه أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بالشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك عقب حملة المؤسسة لتوزيع الطرود الغذائية على العائلات الأكثر احتياجا فى محافظات قطاع غزة.

وانطلقت الحملة التى تبنتها مؤسسة خليفة بن زايد، منذ يومين، من محافظة خان يونس لتشمل كل محافظات غزة الخمس وعلى مدار الأيام المقبلة، وستستفيد منها ما يقارب 15 ألف أسرة فى قطاع غزة. وتتم الحملة بالتعاون مع المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا".

وقد أشادت الدكتورة جليلة دحلان، رئيسة المركز، بجهود مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطينى، ومستوى وتميز الطرد الغذائى ومحتوياته، مقدمة شكرها وتقديرها باسمها وباسم آلاف الأسر المستفيدة لدولة الإمارات وقيادتها، ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، وكل العاملين فيها على جهودهم ودعمهم المتواصل للشعب الفلسطينى فى كل أماكن تواجده، مما له أثر كبير فى تخفيف معاناة العائلات المحتاجة وتوفير العون والمساعدة للأسر الفقيرة فى قطاع غزة.

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مشروع إفطار الصائم فى قطاع غزة

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فرحة أهالى غزة بالمساعدات الإماراتية للفقراء

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أحد متحدى الإعاقة يحصل على طرد غذائى

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اقبال أبناء غزة للحصول على مساعدات الإمارات 5.متطوعو مركز "فتا" الفلسطينى أثناء توزيع المساعدات

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