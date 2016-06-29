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الموسيقى العربية تحتفل بذكرى 30 يونيه الجمعة المقبل

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الموسيقى العربية تحتفل بذكرى 30 يونيه الجمعة المقبل الموسيقى العربية تحتفل بذكرى 30 يونيه الجمعة المقبل

قصر المانسترلى_أرشيفية

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور نيفين الكيلانى، بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيه، حيث يقام الحفل فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 1 يوليو، بقصر المانسترلى بالمنيل، والحفل الغنائى الكبير بعنوان “وطنيات مصرية”، والذى يقدم مجموعة من روائع ماتم تقديمه من أعمال الوطنيات، التى اشتهرت منذ ثورة 1919 ، وحتى يونيو 2014 .

ويشارك فى الاحتفالية نجوم الموسيقى العربية، مثل محمود عبد الحميد، داليا فؤاد وعبير أمين، بالإضافة إلى الأصوات الذهبية الشابة مثل ثريا مدحت، محمد شتا وهشام صفوان.

حيث يقدمون أغنانى قوم يامصرى، دقت ساعة العمل، على الربابة، بالأحضان، حب الوطن بالإضافة إلى قصيدة النهر الخالد .

والحفل بمصاحبة فرقة سفراء الموسيقى العربية بقيادة المايسترو ممتاز طلعت، وإعداد وتنفيذ الفنان القدير محسن فاروق مدير بيت الغناء العربى .

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