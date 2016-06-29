بيان للرئاسة: السيسي يكلف الأجهزة المعنية باتخاذ اللازم لوقف تسريب الامتحانات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم، الأربعاء، الإفطار الثانى للأسرة المصرية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ومشايخ سيناء والبحر الأحمر، وممثلين عن العمال والفلاحين، وعدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والفنانين، وعدد من الأبطال الرياضيين، وممثلين عن ذوى الاحتياجات الخاصة، وشباب الجامعات.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أن مفهوم "الأسرة المصرية" فى شهر رمضان له معانٍ كثيرة نستلهم منها أصالة العادات والتقاليد المصرية التى نحرص على استمرارها والتمسك بها.

وأضاف الرئيس خلال كلمته أنه تابع باهتمام بالغ حوادث التسريب المؤسفة التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكداً تفهمه وتعاطفه الكامل مع أبنائه الطلاب وأسرهم، وما عانوه من جهد للتحصيل الدراسى على مدار عام كامل.

وأكد الرئيس، على أهمية التصدى لهذه الظاهرة والقضاء على أسبابها، مشيراً إلى أن إعادة بعض الامتحانات إنما جاءت للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص الذى يتعين أن يكون مكفولاً لجميع الطلاب فى إطار من العدالة والشفافية.

وأشار الرئيس إلى تكليفه لكافة الأجهزة المعنية باتخاذ اللازم لوقف هذه الحوادث من خلال إجراءات عاجلة، والعمل على الحيلولة دون تكرارها فى الأعوام المُقبلة، موضحاً إلى أنه كلف المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى بدراسة ومراجعة استراتيجية التعليم بهدف تطويرها، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد نظاماً متطوراً لتقييم الطلاب بما يوفر مناخاً أكثر اطمئناناً للأسرة المصرية وللطلاب أنفسهم وبما يخفف من حدة التوتر، الذى تعانيه الأسرة المصرية جراء اختبارات الثانوية العامة.

وفيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، أكد الرئيس حرصه على ترسيخ دولة المؤسسات، مشيراً إلى أنه لا تعقيب على أحكام القضاء فى إطار الحرص على دولة المؤسسات.

ووجه الرئيس الحكومة إلى زيادة إيضاح الموقف وقيام وسائل الإعلام بإبراز الحقائق الخاصة بهذا الموضوع، مشدداً على أن الحكومة لن تفرط فى ذرة من تراب الوطن، وتتحمل الأمانة التى كلفها بها الشعب المصرى لحماية أرض الوطن.

وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص الشعب المصرى على أرضه.

ووجه الرئيس فى ختام كلمته التهنئة للحاضرين وللشعب المصرى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، مؤكداً أن تلك الثورة أكدت أنه لا يمكن لأى طرف أن يفرض شيئاً على الشعب المصرى ضد إرادته الحرة.

ووجّه الرئيس كافة أجهزة الدولة المعنية، كما ناشد وسائل الاعلام وكافة أبناء الشعب، بتوخى الحذر والحفاظ على الوطن الذى يستحق بذل الوقت والجهد من أجله والدفاع عنه وحمايته من كلِ مكروهٍ وسوء.

عادل إمام وأسامة الأزهرى وخالد صلاح أبرز حضور إفطار "الأسرة المصرية"

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الرئيس يصافح الحضور فى حفل إفطار الأسرة المصرية



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حفل إفطار الأسرة المصرية



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الرئيس يصافح سيدة فى حفل الإفطار



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الرئيس السيسى يلقى كلمة فى حفل الإفطار



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جانب من حفل الإفطار



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الرئيس السيسى



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الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية



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جانب من حفل الإفطار



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الرئيس يوجه كلمة للحضور فى إفطار الأسرة المصرية



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ممثلو سيناء ومطروح والبحر الأحمر على مائدة الرئيس



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منتقبة تتحدث إلى الرئيس فى حفل الإفطار

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