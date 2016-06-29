إخلاء سبيل مشجعى الأهلي بكفالة ألف جنيه في أحداث شغب استاد برج العرب

قال محمد عثمان، محامي مشجعي الأهلي يفي أحداث شغب استاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم، إن نيابة العامرية ثان، برئاسة المستشار خالد ليلة، قررت اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل كافة مشجعى النادى الأهلي، في اتهامهم بالشغب وإتلاف ممتلكات عامة واستخدام ألعاب نارية غير مصرح باستخدامها عقب سارة فريقهم من أسيك مموزا في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المحامي، في تصريحات اليوم، أن النيابة أخلت سبيل كافة المتهمين بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وكان أمن الإسكندرية ألقى القبض على 33 من مشجعى الأهلى، على هامش مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلي وأسيك، لقيامهم بإحداث شغب بعد انتهاء المبارة وهزيمة فريقهم 2/1.