بالفيديو #في_إفريقيا – صن داونز يهزم إنيمبا ويسهل مهمة الزمالك أكثر

فاز صن دوانز الجنوب إفريقي على ضيفه إنيمبا النيجيري 2-1 اليوم الأربعاء في نتيجة تفيد الزمالك في مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

ورفع صن داونز رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الثانية بعد إلغاء نتيجة مباراته الأولى ضد وفاق سطيف، ليتساوى مع الزمالك الذي فاز على إنيمبا في الجولة الأولى 1-0.

افتتح كاسترو التسجيل لصن داونز في الدقيقة 43 بعد متابعة كرة من عرضية فشل دفاع إنيمبا في التعامل معها.

وأعاد موسيس جو الآمال لإنيمبا في العودة بهدف التعادل في الدقيقة 59 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تابع بها كرة مرتدة من الدفاع بعد ركلة ركنية.

لكن واين أريندسي نجح في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر استبعاد وفاق سطيف من المجموعة على خلفية أحداث الشغب الجماهيري التي صاحبت مباراته ضد ضيفه صن دوانز في الجولة الأولى، لتضم المجموعة الثانية 3 فرق فقط.

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