الأهلي لـ في الجول: سنوقع عقوبات مضاعفة على اللاعبين طبقا للائحة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه سيوقع عقوبة مالية مضاعفة على لاعبي فريقه عقب الهزيمة أمام أسيك أبيدجان يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد سقط أمام أسيك في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف وذلك بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام زيسكو بثلاثة أهداف لهدفين.

وبعد الهزيمة في المباراة الأولى أكد عبد الحفيظ أنه لن يتم توقيع أي عقوبات مالية على اللاعبين وأن الهزيمة كانت سببها الإرهاق والصيام وغياب أكثر من لاعب عن اللقاء.

ولكن أوضح عبد الحفيظ أنه بعد هزيمة أسيك قرر التراجع وتوقيع غرامة مضاعفة على اللاعبين طبقا للائحة الداخلية للفريق بعد الهزيمة أمام زيسكو وأسيك.

وأضاف في تصريحاته لـFilGoal.com قائلا:"سنوقع غرامة مالية على اللاعبين بعد الهزيمة في أول مباراتين".

وكان عبد الحفيظ قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن الأهلي مازال لديه الفرصة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)