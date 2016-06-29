مساعد وزير الصحة: 57357 الطبى به أول مركز للعلاج الإشعاعى بالبروتونات فى الشرق الأوسط

تحت شعار "الحلم مش بعيد" بدأ اليوم بناء مشروع مجمع 57357 الطبى بحضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة للتأكيد على أهمية المشروع ودعم جميع الجهات الحكومية والاجتماعية له.

وصرحت الدكتورة "هالة زايد"مدير تشغيل أكاديمية مؤسسة 57357 ومساعد وزير الصحة، لـ"اليوم السابع" قائلة: "قائمة الانتظار طويلة والأطفال يعانوا كثيرا فكرنا فى عمل مبنى آخر يحتوى على أضعاف الأسرة المتواجدة فى المستشفى القديمة، وستبدأ الخطوات بإنشاء 350 سرير تم مبنى آخر به 350 سرير وهو ما يجعلنا نحصل فى النهاية على 700 سرير بالتدريج، بالإضافة إلى الأبحاث الجديدة التى نكتشف عن طريقها كل يوم أساليب جديدة للعلاج تساعد الأطفال على التغلب على جميع أنواع السرطانات".

وتابعت: "حدث تطور كبير فى علاج السرطان فى مصر، والدليل على ذلك مركز العلاج الإشعاعى بالبروتونات والتى تستهدف الخلية المصابة مباشرة دون الوصول لباقى الخلايا، ويسجل عالميا قيمة 30 مليون دولار متوفر منه 65 جهاز فقط فى العالم، الشرق الأوسط وأفريقيا لا يوجد بها هذا الجهاز ومستشفى 57357 هى الأولى فى إحضار هذا الجهاز.

وقال الدكتور "شريف أبو النجا" مدير مستشفى 57357، "نهدف من المشروع زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وتعزيز مرافقه وتزويده بأحدث التجهيزات الطبية بما يسمح باستقبال وعلاج عدد أكبر من المرضى كما يضمن تقديم أرقى الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بهذا المرض والوصول لأعلى نسب شفاء فى مجال سرطان الأطفال".

وأضاف، "يشمل المشروع انشاء مبنى مخصص للعيادات الخارجية على مساحة 8500 متر مربع، ومركز للعلاج الإشعاعى بالبروتونات، ومبنى مخصص لأكاديمية العلوم الطبية، وفى المرحلة الثانية يتم إنشاء 350 سرير ومبنى إدارى ومركز للبحث العلمى بمساحة 2500 متر".

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