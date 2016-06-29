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محافظ الدقهلية يشيد بجهود مديرية الأمن

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محافظ الدقهلية يشيد بجهود مديرية الأمن محافظ الدقهلية يشيد بجهود مديرية الأمن
أشاد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بجهود إدارة الرقابة الجنائية بمديرية أمن الدقهلية فى تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية تحت إشراف اللواء عاصم حمزة مدير الأمن، حيث قامت بتنفيذ عدد من القرارات شملت 25 قرارا فى قطاع الزراعة و28 قرارات بالوحدات المحلية و13 وحالة تعدى على أملاك الرى، كما قامت بتنفيذ 7 حالات إزالة لورد النيل والغاب والبوص و5 أحواش سمكية.

وقامت فى مجال البيئة والمسطحات البيئة والمسطحات المائية بضبط 505 قضايا متنوعة – وتم ضبط حالة تلويث مجرى مائى، وضبط 79 حالات ردم وتشوين مواد بناء على أرض زراعية وضبط 141 حالة إلقاء مخلفات على الطريق العام و13 ماكينة ضخ وضبط 1 لنش بمحرك بدون ترخيص.

كما تم ضبط 40 مزرعة سمكية بدون ترخيص، و6 مقامير فحم بدون ترخيص، كما قامت بضبط 29 حالات تعدى على جسر وضبط 15 إزالة لتعديات على أراضى زراعية، وتم ضبط 16 حالة اتجار فى المبيدات الزراعية بدون ترخيص.

وتم ضبط 58 حالة اتجار فى الأعلاف بدون ترخيص، كما تم ضبط 12 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف، وذلك خلال الأسبوع الماضى.


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