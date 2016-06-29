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أمل القبيسي تعزي رئيس مجلس الأمة التركي في ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك

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أمل القبيسي تعزي رئيس مجلس الأمة التركي في ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك أمل القبيسي تعزي رئيس مجلس الأمة التركي في ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك

بعثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي برقية تعزية ومواساة إلى إسماعيل كهرمان رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والشعب التركي الصديق عبرت فيها عن إدانتها التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول التركية والتي أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابة العشرات متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين طالتهم أيادي الإرهاب الغادرة والآثمة.

وقالت القبيسي "نؤكد تضامننا مع جمهورية تركيا والشعب التركي الصديق في الحادث الأليم ووقوفنا إلى جانبهم في محاربة التطرف والإرهاب في إطار العلاقات المتنامية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين ونسأل الله العلي القدير أن يلهم ذوي الضحايا جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".

وأكدت على ضرورة تضافر جهود جميع القوى الدولية من أجل محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية التي تروع المدنيين العزل وتقوم بأفعال تتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية مشددة على أهمية دحر منابع الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
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