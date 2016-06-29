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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة شقيقة الحاج سعيد أحمد بن لوتاه

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة شقيقة الحاج سعيد أحمد بن لوتاه محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة شقيقة الحاج سعيد أحمد بن لوتاه

 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور لها شقيقة الحاج سعيد أحمد بن لوتاه.

فقد قام سموه - يرافقه  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - بزيارة مجلس عزاء المرحومة في منطقة المحيصنة في دبي مساء اليوم حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته الى الحاج سعيد أحمد بن لوتاه وعموم آل لوتاه الكرام في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى عوشة أحمد لوتاه، داعيا الله جل وعلا ان يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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