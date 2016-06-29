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رئيس البرلمان الليبى يشيد باستقبال السلطان قابوس.. ويؤكد دعم عمان لليبيا

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رئيس البرلمان الليبى يشيد باستقبال السلطان قابوس.. ويؤكد دعم عمان لليبيا رئيس البرلمان الليبى يشيد باستقبال السلطان قابوس.. ويؤكد دعم عمان لليبيا
ثمن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، حفاوة الاستقبال التى تلقاها من السلطان قابوس بن سعيد "سلطان سلطنة عمان"، وقال إن العلاقات الليبية العمانية علاقات تاريخية ومميزة للغاية، إذ تم التباحث حول عدد من القضايا التى تهم البلدين، وفى مقدمتها الوضع السياسى المعقد فى ليبيا وكيفية الوصول إلى وفاق من خلال مساندة ودعم الدول العربية الشقيقة، وفى مقدمتها سلطنة عمان.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى حميد الصافى، فى تصريحات صحفية، إن القيادة السياسية فى سلطنة عمان، وفى مقدمتهم السلطان قابوس بن سعيد يدعم أمن واستقرار ليبيا .

وأضاف "الصافى"، أن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف العلوى استقبل رئيس البرلمان والوفد المرافق من أعيان ومشايخ وعمد الدولة الليبية، وتناولت محادثهم التى اتسمت بالود والتفاهم عددًا من النقاط المهمة بالمشهد الليبى، وآخر المستجدات الحالية على الساحة، وكان هناك اتفاق على مساندة الجهات الشرعية فى ليبيا من أجل عودة الاستقرار وبناء المؤسسات وفق آليات شرعية ودستورية .

كواليس لقاءات رئيس البرلمان الليبى و القبائل بالمبعوث الدولى فى سلطنة عمان
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