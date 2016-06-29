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مرتضى منصور يوجه نصيحة لكهربا ' لا تركل زجاجة المياه '

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مرتضى منصور يوجه نصيحة لكهربا ' لا تركل زجاجة المياه ' مرتضى منصور يوجه نصيحة لكهربا ' لا تركل زجاجة المياه '

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نصيحة لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق مطالبا إياه بعدم الغضب عند استبداله أو إبعاده من .

وقال مرتضى لكهربا خلال اجتماعه باللاعبين يوم الأربعاء "عندما يتم استبدالك أو تستبعد من المنتخب لا تركل زجاجة المياه واكتم غضبك مثل الكاظمين الغيظ".

وأضاف "ستعود للمنتخب لأن ليس هناك من يختلف على فنياتك".

كهربا لم يستدعى لمنتخب منذ شهر يناير الماضي ولم يشارك في تأهل الفراعنة لأمم إفريقيا بعد التعادل والفوز على نيجيريا وكذلك الفوز على تنزانيا.

لكن كهربا هو هداف الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم مسجلا 11 هدفا وصنع 5 آخرين لزملائه.

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