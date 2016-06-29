الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية بعد ضياع الدورى

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن توجه وفد رسمى من القلعة البيضاء يضم هانى زادة وأحمد مرتضى عضوى المجلس ونصر الدين عزام المستشار القانونى، إلى سويسرا لتقديم شكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية تتضمن المكالمة التليفونية التى تثبت تواطؤ لجنة الحكام بهدف إهدار الدورى على الزمالك.

قال مرتضى منصور خلال جلسته مع لاعبى الزمالك إن الوفد الأبيض سيقدم كافة المباريات التى تثبت تعمد الحكام ضياع الدورى من القلعة البيضاء بعدم احتساب أهداف صحيحة أو ركلات جزاء بخلاف التسجيل الذى هو عبارة عن مكالمة مع رئيس رابطة المصريين فى سويسرا، وبالتالى سيتقدم بشهادته فى المحكمة. أضاف مرتضى منصور خلال حديثه مع لاعبى الزمالك أنهم قدموا ما عليهم خلال مباريات الدورى الموسم الحالى واللقب لم يضع بسبب تقصير منهم وإنما بسبب الفساد والمؤامرة المدبرة ضد النادى الأبيض، على حد قوله، مؤكداً أن ضياع الدورى ليس نهاية الكون والأهم هو الحصول على البطولة بشرف . كما شدد مرتضى منصور على تمسكه بالحصول على حقوق النادى ، قائلاً : “أنا مخسرش الدورى عشان مؤامرة ممكن أخسر عشان اللاعيبه وحشة ماشى” .