فصل عضو تدريس بطب جامعة بنى سويف وإحالتة للنيابة العامة لعدم عودته للعمل

أحال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور (سامح ،ا غ)، الأستاذ المساعد بكلية الطب البشرى، إلى النيابة العامة لعدم عودته الى العمل بعد انتهاء بعثته، ومطالبته برد مبلغ 30 ألف جنيهًا.

حيث أضافت الجامعة في بيان لها اليوم، أن عضو التدريس قد سافر بعثة الى جامعة مونتريال بكندا، اعتبارًا من قرار اللجنة التنفيذية فى 26/3/2009، ولمدة خمس سنوات، من تاريخ تسجيل الدكتوراة فى 25/11/2006، ثم سافر فى 7/7/2009، وحتى 24/11/2011، نهاية مدة البعثة ككل،

> وتم منحة أجازة دراسية، لمدة عام لإستكمال أبحاثة حتى 24/8/2012، ومنذ ذلك التاريخ لم يرد ما يفيد تجديد أجازته أو العودة الى العمل مرة آخرى.

حتي صدر قرار من رئيس الجامعة، بتاريخ 10/11/2013، بإنهاء خدمته ومطالبته بنفقات البعثة، من مرتبات وما فى حكمها، وهو ما يقدر بمبلغ 30794,49 جنيهًا من ميزانية الجامعة، كما وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات بالتفويض على مطالبة العضو وضمانه بالنفقات، اعتبارًا من تاريخ سفره.

والجدير بالذكر أن رئيس الجامعة، قد خاطب رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى، لموافاة الجامعة بما تم صرفة على الدارسى من مرتبات بالخارج، أو نفقات دراسية من ميزانية الوزارة، وذلك عن فترة بعثته حتى تتمكن الجامعة، من اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وجاء الرد من اللإدارة العامة للبعثات، بصرف مبلغ 210840 جنيهًا، من ميزانية البعثات على المنبعث عن طريق المكتب الثقافى بمونتريال، إلا أن والده ( ضامنه) قام بسداد مبلغ 52740 جنيهًا، وتعهد بسداد الباقى على ثلاث أقساط متساوية.

من جانبه أكد لطفي، على أنه لا تهاون في استرجاع حقوق الجامعة، بأي شكل من الأشكال ومكافحة كافة صور الفساد، بكل أشكالة وأنماطة، وأيًا كان موقع أو مركز مرتكبيه و مصادره و منابعه، وأضاف إن الحفاظ على المال العام، هو واجبنا ويجب أن نحرص علية أشد الحرص ولا يجوز الاستيلاء عليه بدون وجه حق أو التفريط فيه، ودور الجامعة لا يقتصر فقط على إنماءه و استبقاءه، بل و الحفاظ عليه ايضاً .