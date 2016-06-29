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وزير الخارجية السعودى يطالب بتفكيك الميليشيات الشيعية فى العراق

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وزير الخارجية السعودى يطالب بتفكيك الميليشيات الشيعية فى العراق وزير الخارجية السعودى يطالب بتفكيك الميليشيات الشيعية فى العراق
دعا وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم الاربعاء، فى باريس الى تفكيك الميليشيات الشيعية التى تقاتل الى جانب الجيش العراقى ضد تنظيم الدولة الاسلامية، متهما اياها بتأجيج التوتر الطائفى.

وقال خلال لقاء مع صحافيين فى باريس، فى ختام زيارة قام بها ولى ولى العهد الامير محمد بن سلمان ان "الحشد الشعبى طائفى وتقوده ايران".

وتابع "كانت هناك تجاوزات" خلال معركة الفلوجة "نعتقد ان هذه الميليشيات يجب تفكيكها وينبغى على الجيش العراقى محاربة تنظيم الدولة الاسلامية".

وكرر دعوته الى تشكيل حكومة عراقية "تشمل جميع الفئات والمجموعات فى البلاد، وقد اكدت القوات العراقية الاحد السيطرة بشكل تام على الفلوجة بعد عمليات عسكرية استمرت نحو شهر، بدعم من قوات التحالف الدولى التى شنت اكثر من مئة ضربة ضد الجهاديين، وبات التركيز منصبا الآن على الموصل، المدينة الرئيسية فى شمال العراق.

وشاركت الميليشيات الشيعية فى معارك استعادة الفلوجة رغم الجدل حول عدائها المفترض للسنة، وفقا لمسؤولين عسكريين عراقيين.

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مصر 365