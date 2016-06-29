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مقتل وإصابة 23 من قوات المجلس الرئاسى الليبى جراء اشتباكات مع داعش بسرت

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مقتل وإصابة 23 من قوات المجلس الرئاسى الليبى جراء اشتباكات مع داعش بسرت مقتل وإصابة 23 من قوات المجلس الرئاسى الليبى جراء اشتباكات مع داعش بسرت
لقى 3 عناصر مصرعهم وأصيب 20 آخرون من قوات"البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى،اليوم الأربعاء، جراء الاشتباكات مع "تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وقال مصدر طبى بالمستشفى الميدانى مساء اليوم إن المستشفى استقبل 3 شهداء و20 جريحاً نتيجة اشتباكات بين قوات عملية البنيان المرصوص، و تنظيم "داعش" بمحور السواوة فى مدينة سرت.

وأضاف أن جثامين الشهداء الثلاثة ستعرض على الطب الشرعى للتصريح بدفنها،لافتا أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة،قدمت لهم الإسعافات الأولية غادر المستشفى البعض وهناك حالات تحت الملاحظة الطبية.

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