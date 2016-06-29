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«الرى»: سلمنا لجنة استرداد أراضى الدولة قائمة بـ 200 مخالفة بالمحافظات

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«الرى»: سلمنا لجنة استرداد أراضى الدولة قائمة بـ 200 مخالفة بالمحافظات «الرى»: سلمنا لجنة استرداد أراضى الدولة قائمة بـ 200 مخالفة بالمحافظات

ازالة تعديات على النيل أرشيفية

شن قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية، حملة لإزالة نادى “التجديف” سابقاً بمدينة بنها بالكيلو 46 بالبر الأيمن فرع دمياط، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على التعديات.

وسلم القطاع، بحسب مصادر فضلت عدم ذكر اسمها، لجنة استرداد أراضى الدولة قائمة تضم 200 حالة تعد على النيل فى المحافظات لإزالتها، بالإضافة إلى قائمة أخرى تضم التعديات على الترع والمصارف وممتلكات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأوضحت المصادر، أن القائمة تتضمن مخالفات كبيرة، فى عدد من المحافظات، هى ” القاهرة والجيزة وبنى سويف والبحيرة”، مشيراً الى أنها تتضمن شخصيات عامة.

وأكد المصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال لقائه بوزير الرى منذ عدة أيام ضرورة إزالة التعديات على النيل والترع والمصارف وكافة القنوات المائية، وحمايتها من التلوث حفاظا على صحة المواطنين، لانسياب المياه ووصولها إلى الأراضى الزراعية.

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