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وزارة الرى تسلم لجنة استرداد أراضى الدولة قائمة بـ 200 مخالف بالمحافظات

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وزارة الرى تسلم لجنة استرداد أراضى الدولة قائمة بـ 200 مخالف بالمحافظات وزارة الرى تسلم لجنة استرداد أراضى الدولة قائمة بـ 200 مخالف بالمحافظات
شن قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية، حملة لإزالة نادى "التجديف" سابقاً بمدينة بنها بالكيلو 46 بالبر الأيمن فرع دمياط، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على التعديات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الرى، أن الحملة نفذت 8 قرارات إزالة للنادى عبارة عن مبنى من الخرسانة المسلحة، كما اتخذت الوزارة كافة الاجراءات القانونية منذ بدء حفر المنشأت فى 18 من الشهر الحالى المخالفة وحتى أول أمس.

فى السياق ذاته سلم قطاع حماية النيل، لجنة استرداد أراضى الدولة قائمة تضم 200 حالة تعدى على النيل فى المحافظات لإزالتها، بالإضافة إلى قائمة أخرى تضم التعديات على الترع والمصارف وممتلكات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القائمة تتضمن مخالفات كبيرة، فى عدد من المحافظات، هى " القاهرة والجيزة وبنى سويف والبحيرة"، مشيراً الى أنها تتضمن شخصيات عامة.

وكشف المصدر، أن الدراسات الأمنية هى التى تحكم عملية الإزالات، لافتاً الى أنه لا تهاون فى أى مخالفة على النهر وسيتم التعامل مع كافة المخالفين .

وأكد المصدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال لقائه بوزير الرى منذ عدة أيام على إزالة التعديات على النيل والترع والمصارف وكافة القنوات المائية، وحمايتها من التلوث حفاظا على صحة المواطنين، لانسياب المياه ووصولها إلى الأراضى الزراعية.

الجدير بالذكر أن لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستتولى تنفيذ الإزالات الصعبة للتعديات المقامة على المجارى المائية والتى تتطلب ترتيبات أمنية خاصة.


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