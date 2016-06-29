السيسى:نظام جديد للثانوية العام المقبل تخفيفا عن الطلاب ومنع التسريب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفهمه لأهمية امتحانات الثانوية العامة قائلا:"احنا متفهمين إن الموضوع يبقى الشغل الشاغل لكل أسرة من أول ما أبنائهم يدخلوا الثانوية".

وأضاف خلال إفطار الأسرة المصرية بأحد فنادق القاهرة، متحدثا عن تسريبات امتحانات الثانوية:"التسريب دا كان بيتم قبل كده بشكل أو بآخر، تكلمنا فى مجلس الدفاع الوطنى بوضوح.. الواقع إللى حصل واقع مؤلم وأنا بوعدكم أن السنة الجاية مش هتكون فكرة الثانوية العامة بهذا الشكل".

وتابع الرئيس: إحنا محتاجين حل لهذا الموضوع، وسنناقش فى المجلس الاستشارى استراتيجة التعليم فى سبتمبر القادم، والسنة الجاية هيكون فى تصور".

وقال الرئيس:"اللى أنا بطلبه من الأسر المصرية التى تألمت من هذا الموضوع، أنهم يقبلوا منى إن الموضوع مش هيتكرر تانى، إللى خلانا نعيد بعض الامتحانات تانى إن يبقى فيه عدالة اجتماعية".

واختتم الرئيس كلمته بقوله: "أتمنى أن يكون كلامى دا ترضية كافية لهم".

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