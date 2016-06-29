أخبار ليبيا اليوم.. وزارة العدل الليبية تكشف حقيقة وثيقة العفو عن سيف القذافى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على كشف وزارة العدل الليبية عن وثيقة بشأن إبداء الرأى القانونى، حول شمول سيف الإسلام القذافى بالعفو العام، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تشديد مارتن كوبلر على ضرورة الاستماع رأى القبائل.

أخبار ليبيا اليوم

>وركزت أخبار ليبيا اليوم على كشف وزارة العدل الليبية عن وثيقة بشأن إبداء الرأى القانونى حول شمول سيف الإسلام القذافى بالعفو العام، الذى أقره البرلمان الليبى فى طبرق قبل عام.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن مسئول الإعلام بالوزارة محمد الشارف، فى تصريح صحفى اليوم، أن الطلب الذى تنظر به الوزارة لا يعد ملزما للجهات التى تحتجز نجل القذافى فى مدينة الزنتان، فالمجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الفصل فى الموضوع.

وأكد الشارف أن قانون العفو العام ينطبق على سيف الإسلام القذافى، وكل من هو متهم سياسيا طالما لم يدن أمام محكمة ليبية. وكان فريق الدفاع الجديد عن سيف الإسلام القذافى أكد، قبل يومين، أنه سيتقدم بطلب من محكمة الجنايات الدولية، بإسقاط الملاحقات القانونية بحقه لأنه حوكم فى بلده.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تشديد المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، على ضرورة «الاستماع إلى آراء القبائل»، مشيرًا إلى أن حواره الأخير مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح كان «بناءً وصريحًا».

وقال كوبلر، فى تغريدة له مساء اليوم،على موقع «تويتر»، الذى التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعددًا من وجهاء ومشايخ القبائل أثناء زيارتهم إلى سلطنة عمان، أنه اتفق مع عقيلة «على الحاجة الملحة للتقدم على الصعيدين السياسى والعسكرى». والتقى وفد قبائل المنطقة الشرقية المرافق لعقيلة صالح فى زيارته إلى سلطنة عمان، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب، فتحى عبدالكريم المريمى، إن اللقاء حضره عقيلة صالح وجرى خلاله مناقشة تطور الوضع السياسى فى ليبيا، واستعراض الاختلاف حول الاتفاق السياسى ومخرجاته، وكيفية وضع حلول سياسية تتلاءم مع حل المشاكل السياسية، والتأكيد على «دور الأقاليم فى ليبيا، مثل إقليم برقة وباقى الأقاليم».

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد المرافق له إلى العاصمة العمانية مسقط، أمس الإثنين، بناء على دعوة رسمية، وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى فى تصريح لليوم السابع إن زيارة عقيلة إلى مسقط «تأتى فى إطار نقاش تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية، والخلافات حول الاتفاق السياسي».

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- المبعوث الأممى لدى ليبيا يشدد على ضرورة "الاستماع إلى آراء القبائل"