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سياسي روسي : علاقة موسكو بأنقرة لن تعود كما كانت في السابق

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سياسي روسي : علاقة موسكو بأنقرة لن تعود كما كانت في السابق سياسي روسي : علاقة موسكو بأنقرة لن تعود كما كانت في السابق

السياسي الروس_فيتشسلاف ماتوزوف

قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتوزوف، إن الوقت ليس مناسبًا لرفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحظر على الرحلات السياحية إلى تركيا، خاصة في ظل تراكم العناصر الإرهابية بتركيا، وكذلك التفجيرات التي كان آخرها وقع أمس بمطار أتاتورك الدولي.

وأضاف ما توزوف، خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن العلاقات التركية الروسية لا يمكن أن تعود كما كانت سابقًا، مفسرًا بأن تركيا تدعم الجماعات المسلحة في سوريا، ومشددًا على ضرورة توافق الجانبين على الملف السوري.

ويأتي ذلك بعدما أجرى الرئيسان بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أول محادثة هاتفية بينهما منذ توتر العلاقات بين بلديهما إثر إسقاط تركيا لإحدى الطائرات المقاتلة الروسية، على الحدود السورية العام الماضي.

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