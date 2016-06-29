ماذا يفعل فيليب لام بعيدا عن “حمى” يورو2016؟

من المعروف أن فيليب لام لا يفضل الظهور مع زوجته في الأوساط الإعلامية والحديث كثيرا عن حياته الشخصية، لكن صورته التي نشرها على موقع تويتر كانت مخالفة للعادة، فماذا يفعل قائد المانشافات سابقا بعيدا عن "حمى" يورو 2016؟

> يجمع خبراء الكرة على أن فيليب لام لديه مزايا فريدة من نوعها، فإلى جانب موهبته الكروية يعرف عن لام إصراره وانضباطه وعزيمته وذكائه، وهو ما أكده المدرب بيب غوارديولا، المدرب السابق لبايرن ميونخ عندما وصفه بأنه "أذكى لاعب في العالم". ليس ذلك فحسب، بل إن قائد المانشافت السابق لام معروف بتواضعه ولباقته وهو ما يظهر جليا عندما يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام.

وعلى الصعيد الشخصي، يعرف لام بحبه العميق لعائلته، فهو متزوج من صديقته كلاوديا منذ عام 2010 ولديهما طفل اسمه يوليان عمره أربع سنوات. .ولعل أوضح دليل على حبّ لام لعائلته هو التصريحات التي أدلى بها سابقا لموقع "بيلد"، إذ أكد لام أنه يرغب بالتفرغ لعائلته بعد اعتزاله من اللعب مع بايرن ميونخ عام 2018. لكن ورغم ذلك، لا يفضل لام الحديث عن حياته الخاصة في الأوساط الإعلامية، فهو نادرا ما يعرض صورا له برفقة زوجته. لكن الصورة التي نشرها فليب لام مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت ملفتة تماما.

فبينما يقوم زملاء لام في بايرن ميونخ بتدريبات مكثفة تحت إشراف يواخيم لوف، استعدادا للقاء منتخب ألمانيا بنظيره الايطالي يوم السبت (2يوليو/حزيران)، ظهر قائد المانشافت سابقا فيليب لام، وعلى غير العادة، برفقة زوجته كلوديا أثناء حضورهما لحفل موسيقي. وشارك لام معجبيه هذه اللحظات الرومانسية التي يعيشها برفقة زوجته.

والمثير هو أن الحفل الموسيقي الذي حضره لام لم يكن في دار الأوبرا الفرنسي، حيث تقام بطولة كأس أمم أوروبا حاليا، بل في مدينة ميونيخ، ما يعني أن لام لم يرافق زملائه إلى مكان البطولة لمتابعة المباريات على المدرجات. وهو ما أكده لام في تعليقه على الصورة التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كاتبا "قدم الفنان إيدو ليندنبيرغ عرضا رائعا، كان المدرج ممتلئ بشكل لم أشهده في حياتي قط".

لا يمكنه الابتعاد كليا عن كرة القدم

صحيح أن لام لم يرافق زملائه إلى فرنسا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، لكن لاعب بايرن ميونخ لا يمكنه الابتعاد عن كرة القدم تماما، فبعد فوز المنتخب الألماني على نظيره السلوفاكي بنتيجة (3/0)، قام لام بتهنئة زملائه بالفوز عبر تويتر بتعليق كتب فيه "فوز كبير ومقنع، مبروك للمنتخب الألماني وصوله إلى الدور ربع النهائي".

ولم يتمكن لام من الحصول على لقب كأس أمم أوروبا، لكنه تمكن خلال مسيرته الكروية من حصد كل الألقاب التي يطمح إليها أي لاعب كرة قدم. فمع نادي بايرن ميونخ فاز بلقب البوندسليغا 7 مرات وحصل معه أيضا على كأس ألمانيا 6 مرات. كما فاز مرة واحدة بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013. وفي العام ذاته فاز ببطولة كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. وتوج في تموز/ يوليو 2014 بلقب بطل العالم.

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