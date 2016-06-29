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ضبط 15 من أهالى قرية المرساة بالدقهلية لاعتدائهم على الأمن بسبب المياه

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ضبط 15 من أهالى قرية المرساة بالدقهلية لاعتدائهم على الأمن بسبب المياه ضبط 15 من أهالى قرية المرساة بالدقهلية لاعتدائهم على الأمن بسبب المياه
تمكنت قوات الأمن بالدقهلية من إلقاء القبض على 15 من أهالى قرية المرساة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد اعتدائهم على قوات الأمن، واللجنة المشكلة من محافظ الدقهلية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالدقهلية، ورئيس مجلس مدينة دكرنس، لتوصيل المياه إلى عزبة عاصم بعد انقطاع المياه عنهم منذ فترة كبيرة.

وشهدت القرية اشتباكات عنيفة بين أهالى قرية المرساة وقوات الأمن لرفض الأهالى تمكين قوات الشرطة وشركة المياه من توصيل المياه لعزبة عاصم، بعد تقديم شكوى لمحافظ الدقهلية وتنظيم مظاهرة أمام ديوان عام المحافظة، لانقطاع المياه عن القرية منذ فترة.

وأثناء تأمين عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى من توصيل المياه وتركيب خط لدعم الخط القديم، رفض أهالى قرية المرساة وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن ورئيس مجلس مدينة دكرنس ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالدقهلية، فاضطرت قوات الأمن إلى إلقاء قنابل مسيلة للدموع على الأهالى للسيطرة على الأوضاع بعد إصابة عدد من أفراد الأمن ورئيس مجلس المدينة، وحدوث حالة من الهرج والمرج فى المنطقة، وسادت حالة من الكر والفر بالقرية.

اشتباكات بين الأمن وأهالى قرية بالدقهلية أثناء توصيل المياه لمنطقة محرومة

محافظ الدقهلية يلتقى أهالى عزبة عاصم لحل أزمة مياه الشرب

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