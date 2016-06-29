إكرامى الكبير: شريف يتعرض لحملة ممنهجة.. وهجوم مارتين يول "سقطة"

اعتبر إكرامى الشحات، حارس مرمى الأهلى السابق ووالد الحارس، أن نجله شريف يتعرض لحملة ممنهجة، قائلاً، "هناك حملة ضد شريف منذ 4 أشهر، هذه حملة ممنهجة على النادى الأهلى فى شخص شريف إكرامى من أجل هدم الفريق الأحمر. .الموضوع بقا دمه تقيل".

ورفض "إكرامى" انتقاد مارتن يول لنجله، قائلاً، "مارتن يول هو المدرب ويقول ما يحلو له، ولكن هجومه على لاعبيه فى الإعلام سقطة، وما كان يجب عليه أن يقول مثل هذا الكلام، وأحب أن أخبره بأنه لن يجد حارساً فى الدورى أفضل من الناحية الفنية من الحراس الموجودين حاليا فى الأهلى".

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