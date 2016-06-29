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دراسة تحذر: مشروبات الطاقة تشكل خطورة على صحة وأسنان المراهقين

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دراسة تحذر: مشروبات الطاقة تشكل خطورة على صحة وأسنان المراهقين دراسة تحذر: مشروبات الطاقة تشكل خطورة على صحة وأسنان المراهقين
حذر خبراء طب الأسنان فى ويلز من أن مشروبات الطاقة الرياضية مرتفعة السكر التي يتناولها المراهقون تمثل خطرا كبيرا على صحتهم، مشيرين إلى أنها تسبب البدانة وتسوس الأسنان.

ووجدت جامعة كارديف (ويلز) أن 89% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم 12 إلى 14 عاما يتناولون هذه المشروبات، بينما يتناولها 68% منهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وقال الباحثون إن معظم الآباء والأمهات والأطفال لا يدركون إن هذه المشروبات غير مناسبة للأطفال.
>وذكر اتحاد المشروبات الغازية البريطاني أن هذه المشروبات مصممة فقط للاستخدام بعد "النشاط البدني القوي".

وشملت دراسة كلية طب الأسنان، التي نشرت البحث، 160 طفلا في أربع مدارس في جنوب ويلز، حيث توصلت الى أن الأطفال ينجذبون إلى هذه المشروبات بسبب مذاقها الحلو، وانخفاض سعرها وتوافرها.
>وقال نصف الأطفال إنهم يتناولون هذه المشروبات في المناسبات الاجتماعية بدلا من الحصص الرياضية، بينما قال 18% فقط منهم انهم يتناولونها لأنها تحفز أداء الجسد.


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