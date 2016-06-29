5 أشياء تجنبي ملامستها لوجهك وإلاّ!

إذا كنت حذرة فيما يتعلق بأمور الجمال، فعليك أن تكوني أكثر حذراً في كل ما يتعلق ببشرة الوجه على وجه الخصوص، فعند استخدامك لمنتجات التجميل أو العناية بالبشرة هناك بعض الأشياء التي يجب أن لا توضع على وجهك أو حتى تلامسه؛ لأنها قد تؤذيه وتسبب تهيجه واحمراره.

وقد لا تظهر هذه الالتهابات والنتائج السيئة عند استخدام الأشياء التي تضر ببشرتك على الفور، ولكنها قد تظهر على المدى الطويل، فتجنبي هذه المكونات تماماً حتى تبعدي بشرتك عن كل ما يؤذيها.

إليك أهم هذه الأشياء التي لا يجب وضعها على الوجه أبداً:

1- الآيزوبروبيل: تجنبي استخدام المطهرات التي تحتوي على الآيزوبروبيل، هو مضاد قوي للجراثيم، لكنه يساعد على جفاف الجلد وتراكم خلايا الجلد الميتة على البشرة وانسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب، لذا تجنبي استخدام منظفات البشرة التي تحتوي على الآيزوبروبيل.

2- السكر: قد يكون استخدام السكر في تقشير الوجه أمراً رائعاً لضمان الحصول على بشرة متألقة وخالية من الجلد الميت والبثور المزعجة، إلا أن بشرة الوجه تعتبر أكثر حساسية من باقي الجسم، لذلك فهي تحتاج إلى منتج أكثر رقة حتى لا يسبب تهيجها، لذلك فعليك استبدال السكر بالملح أو باستخدام المنتجات الخاصة ببشرة الوجه، واستعملي السكر على باقي جسمك، فهو فعال في التخلص من الرؤوس السوداء ونعومة البشرة.

3- الفازلين: بالطبع تعشق الكثير من الفتيات الفازلين؛ لأنه مفيد في الاحتفاظ برطوبة البشرة وحمايتها من الجروح، إلا أن استخدامه على المدى الطويل قد يتسبب في جفاف بشرة الوجه، فاستخدمي الفازلين على مناطق جسمك الأخرى، واختاري لوجهك ما يلائمه من مرطبات الوجه.

4- الماء الساخن: تجنبي غسل وجهك بالماء الساخن أو الاستحمام به، فالماء الساخن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تغذيها، كما أنه يفقدها الرطوبة ، فإذا كنت تفضلين الاستحمام بالماء الساخن، فتجنبي وضعه على بشرة وجهك، ولا تضعيه على باقي جسمك لأكثر من عشر دقائق.

5- الليمون: من الحمضيات القوية التي قد تؤذي البشرة وتتسبب في تهيجها واحمرارها، أما إذا كنت ترغبين في وضع الليمون على بشرتك، فتجنبي التعرض لأشعة الشمس بعد وضعه، كما يمكنك استبدال الليمون بصودا الخبز، فهو يعطي نفس نتيجة الليمون.