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سقوط برج كهربائى اصطدمت به سيارة بالمنيا

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سقوط برج كهربائى اصطدمت به سيارة بالمنيا سقوط برج كهربائى اصطدمت به سيارة بالمنيا
سقط برج كهربائى، اصطدمت به سيارة ربع نقل بمركز سمالوط بالمنيا، ونتج عن ذلك انقطاع الكهرباء ببعض المناطق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد بسقوط برج كهرباء ضغط متوسط 11 كيلو فولت، على الطريق الدائرى بغرب مدينة سمالوط، عند تقاطع شوشة غرب مركز الشرطة، وذلك على إثر اصطدام السيارة رقم 44412 نقل المنيا، بالبرج مما أدى إلى سقوطه وانقطاع الخطوط الكهربائية التى تمر عليه، ونتج عن ذلك انقطاع الكهرباء بعدة مناطق، وتم إخطار هندسة كهرباء سمالوط والوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

انتقل المهندسين رؤساء هندسة شرق وغرب سمالوط وفرقة من العاملين بالأعطال وصيانة الخطوط من أجل إصلاح العطل وإعادة التيار.


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