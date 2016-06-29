كهرباء الوادى الجديد: تركيب لمبات موفرة للطاقة بجميع مدارس المحافظة

قال المهندس خضر على، وكيل وزارة الكهرباء بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى أن القطاع سوف يبدأ فى تركيب اللمبات الموفرة بجميع المدارس، إذ يتم إحلال جميع اللمبات المتوهجة كثيفة الاستهلاك وتركيب لمبات موفرة بمدارس المحافظة لترشيد الكهرباء ونشر ثقافة الترشيد بين طلاب المدارس وتحسين كفاءة الطاقة وتخفيف الأحمال على الشبكة بالمحافظة .

وأضاف وكيل قطاع الكهرباء بالمحافظة أنه سيتم تركيب 9370 لمبة موفرة للطاقة بجميع مدارس المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة بواقع 3600 لمبة موفرة لمدارس مركز الخارجة و1271 لمبة لمركز الداخلة و 725 لمبة لمدارس الفرافرة و800 لمبة لمدارس مركز بلاط و760 لمبة موفرة لمدارس مركز باريس.

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