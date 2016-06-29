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بالفيديو.. إزالة منزل مخالف فى كفر الشيخ

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بالفيديو.. إزالة منزل مخالف فى كفر الشيخ بالفيديو.. إزالة منزل مخالف فى كفر الشيخ
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة سمير غباشى مساعد محافظ كفر الشيخ، حملة إزالة بمنطقة وسط المدينة، وتمكنت من إزالة منزل مقام على أراض زراعية بعزبة أبو سعيد التابعة لقرية متبول، التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم تكسير أعمدة الأساس وسقف الدور الأول، وإزالة البنية الأساسية للمبنى بشكل كامل .

وقال سمير غباشى، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه تلقى تعليمات مشددة من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية بالقرى والمراكز.


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مصر 365

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