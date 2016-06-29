«العزازي» يهنئ المصريين بثورة 30 يونيو ويدعو الأحزاب للوقوف خلف «السيسي»

تقدم الدكتور إيهاب العزازى ،مساعد محافظ الشرقية، الأربعاء، بعظيم التهنئة لشعب مصر العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو التى حررت مصر من الاحتلال الاخوانى واسقطت حلم جماعة توهمت قدرتها على خداع شعب مصر العظيم

وقال العزازي، في تصريحات اليوم: “بهذه المناسبة العظيمة اتقدم بوافر التقدير والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية على انحيازها لشعب مصر ودعمها لثورة شعب اراد المستقبل ورفض السقوط فى بحور الطائفية وتقسيم شعب مصر” .

ودعا مساعد محافظ الشرقية، شعب مصر والأحزاب والحركات السياسية والاعلام والنخبة بضرورة الوقوف خلف بناء مصر الجديدة ودعم كافة عمليات الاصلاح والتنمية التى يقودها رئيس الجمهورية قائد ثورة تحرير مصر الرئيس عبد الفتاح السييسي.

كما دعا المصريين للنزول فى شوارع وميادين المحروسة بعد الإفطار للاحتفال بذكرى 30 يونيو المجيدة فى كل محافظات وميادين مصر وإعطاء رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصرى يقف خلف رئيس الجمهورية.