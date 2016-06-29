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أرقام في الجول – 4 إحصائيات توضح لماذا لم يستفد الأهلي باستحواذه أمام أسيك

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أرقام في الجول – 4 إحصائيات توضح لماذا لم يستفد الأهلي باستحواذه أمام أسيك أرقام في الجول – 4 إحصائيات توضح لماذا لم يستفد الأهلي باستحواذه أمام أسيك

ضرب فوز أسيك ميموزا على الأهلي حظوظ الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بشكل قوي في مباراة فقد فيها الأهلي كل حلوله لصالح منافسه الإيفواري.. الأرقام توضح ذلك رغم استحواذه على الكرة 72%.

رغم استحواذه الكبير على الكرة، إلا أن الأهلي لم يستفد به، ويرصد FilGoal.com 4 أرقام توضح ذلك.

الكرات الطويلة

5% من تمريرات الأهلي في برج العرب كانت تمريرات طويلة. 29 مرة لجأ الأهلي للكرات الطويلة وفي النهاية لم يصل منها إلى زميل سوى 11 فقط.

الأهلي الذي كان من المفترض أن يقدم أداؤه المعتاد بالتمريرات الأرضية القصيرة مرر كرات طويلة بنفس المقدار الذي قام به منافسه!

العرضيات

لاعبو الأهلي مرروا 43 عرضية طوال المباراة، نعم الرقم صحيح.

ستذهل أكثر عندما تعرف أن فقط 7 من تلك العرضيات وجدوا زميلا، سواء لقلة جودة العرضيات أو لسوء تمركز المهاجمين داخل منطقة الجزاء.

حسام غالي

محرك اللعب الأساسي للأهلي في الشوط الأول والمدافع الأول في وسط الملعب بعد خروج حسام عاشور فقد الكرة مرتين وله 4 تدخلات دفاعية فقط.

حسام غالي لم يضغط على لاعبي أسيك في معظم فترات اللقاء ولم يؤد دوره في معظم اللقطات الهجومية للفريق الإيفواري في شوط كامل كان من المفترض لغالي أن يكون المدافع الأول في وسط ملعب الأهلي إلا أن ذلك لم يحدث.

ذلك تسبب في تقطع فترات حصول الأهلي على الكرة رغم كثرتها، وطول فترة استحواذ أسيك على الكرة في أوقات خلال المباراة.

مغامرة أحمد حمدي

28 تمريرة في 75 دقيقة، مرور واحد ناجح بالكرة وتدخلين دفاعيين وفقدان للكرة 6 مرات.

هذه أرقام اللاعب الذي كان من المفترض أن يقوم بدور صانع الألعاب في تشكيل مارتن يول، إلا أنه تسبب في فراغ كبير في وسط ملعب الأهلي بعد مغامرة بإشراكه بعد غياب طويل وعدم وجود الخبرة الإفريقية.

الفراغ والمساحة الكبيرة بين حمدي وثنائي وسط الملعب تسبب في سيطرة لاعبي أسيك على تلك المنطقة.

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