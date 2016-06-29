عبد الفضيل يظهر فى قائمة الإسماعيلي للمرة الأولى

وقع اختيار خالد القماش المدير الفني لفريق الإسماعيلي على لاعبه شريف عبد الفضيل للإنضمام الى قائمة الفريق للقاء فريق وادي دجلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع وادي دجلة الخميس ضمن منافسات الاسبوع 33 لمسابقة الدوري.

وتعد تلك المرة الأولى التي ينضم فيها شريف عبد الفضيل للقائمة منذ تعاقده مع الإسماعيلي فى فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة.

وأتت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد مجدي

الدفاع: سعد حسني وعبد الرحمن حسان وطه عادل وإسلام جمال وشريف عبد الفضيل وبهاء مجدي وأحمد سمير فرج.

الوسط: حسني عبد ربه وعماد حمدي ومحمد فتحي وأحمد جمال وكريم بامبو وإبراهيم حسن.

الهجوم: مروان محسن وإيمانويل بناهيني وكينيث.